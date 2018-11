En dan naar Beveren. Want de leegstand in het grootste winkeldorp van Vlaanderen neemt zienderogen toe. Het probleem valt vooral op in de Vrasenestraat in Beveren, de ooit zo florerende winkelstraat. Verschillende familiezaken zijn er weggetrokken en de lege panden worden voorlopig althans niet opnieuw ingevuld. Volgens schepen van Lokale Economie Filip Kegels is het een kwestie van tijd vooraleer de straat weer uit het dal kruipt. Vastgoedgiganten investeren terug in de Vrasenestraat. Oude gebouwen zullen worden afgebroken, en nieuwe komen in de plaats. En dat zou op termijn ook moeten renderen.