Het is deze week exact 75 jaar geleden dat er een einde kwam aan de tweede wereldoorlog in onze regio. Op verschillende plaatsen werd de bevrijding daardoor herdacht. Ook in Aalst was dat het geval. Het was in de nacht van 3 op 4 september 1944 dat Engelse trucks er de Grote Markt op reden en Aalst bevijdden. Zo kwam er een einde aan meer dan 4 jaar bezetting en oorlog. Een herinnering die levendig moet gehouden worden voor de toekomstige generaties.