Bloemsierkunstenaar Daniël Ost pakt in april uit met laatste expo in Sint-Niklaas

Bloemsierkunstenaar Daniël Ost pakt volgend jaar in april nog een laatste keer groot uit met een expo in Sint-Niklaas. Daarna zal de 64-jarige Ost zich toeleggen op een bloemsierkunstschool in Eksaarde, waar hij de stiel wil leren aan de komende generaties. Als teaser voor zijn laatste grote expo stelt Ost nu al een speciaal bloemstuk tentoon in de etalage van slaapgoed Verlinden in de Stationsstraat.