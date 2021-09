De meer dan 30.000 festivalgangers hadden, naast een toegangticket, ook een geldig Covid Safe Ticket nodig om de wei van Crammerock op te mogen. Wie niet in orde was, moest zich eerst nog laten testen. Zaterdagmiddag was het even aanschuiven, maar dat had iedereen er wel voor over, om daarna dan het rijk der festivalvrijheid binnen te dansen.