Bloemen en sierstukken in zalen van stadhuis Dendermonde, vierde editie Féerie Florale loopt nog het hele weekend

Liefhebbers van bloemsierkunst kunnen dit weekend hun hart ophalen in Dendermonde. Want daar vindt voor het vierde jaar Féerie Florale plaats. Het Dendermondse Stadhuis en de Onze-Lieve-Vrouwkerk worden versierd met bloemen en bloemsierstukken. 16 nationale en internationale kunstenaars, lokale ondernemers en scholen laten zich van hun meest creatieve kant zien. Het bloemenevenement is vandaag gestart en loopt nog tot en met zondagavond.