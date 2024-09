Lijnbus rijdt zich vast in scherpe bocht en raakt gevel van Steve: "Al de derde keer een bus tegen ons huis"

De 54-jarige vrouw uit Kruibeke, die deze week overleed na een verkeersongeval, heeft een gedenkplaats gekregen.

Buurtbewoners, familie en vrienden hebben bloemen en kaarsen neergelegd op de plaats van het ongeval. In de Heirbaan in Burcht werd de 54-jarige Belinda maandag frontaal aangereden, door een auto die moest uitwijken voor een bromfietser. Belinda werd overgebracht naar het ziekenhuis, maar overleed een paar dagen later. De politie heeft de bromfietser intussen verhoord, en zijn brommer is in beslag genomen. Buurtbewoonster Jolande maakte alles van dichtbij mee. Zij schoot de vrouw vlak na het ongeval ter hulp.