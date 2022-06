Blieëkstroeët en Koeëleud, ontdek de geschiedenis van Ninove aan de hand van straatnamen in het dialect

De bibliotheek van Erpe-Mere start met een nieuwe dienstverlening, de zogenaamde Open Plus bib. Dat wil zeggen dat er 7 dagen op 7 en van 10 uur 's ochtends tot 10 uur 's avonds van de bib gebruik kan worden gemaakt. Het concept is overgewaaid uit Scandinavië. Erpe-Mere is de eerste gemeente die het aanbiedt in onze streek. Het personeel vertrekt op de gebruikelijke sluitingsuren, maar de bib zelf sluit pas om 10 uur 's avonds. De gebruiker van de Open Plus bib scant dan zijn identiteitskaart en opent zo weer de deuren. Hij kan dan boeken kiezen en ze zelf ook inscannen. Zo kan iedereen, ook op latere uren en in het weekend, nog boeken ontlenen of inleveren. Tijdens de Open Plus-uren is er wel camerabewaking. En boeken die niet gescand worden, die laten een alarm afgaan. Aan het lidmaatschap zijn ook enkele voorwaarden verbonden.