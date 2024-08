Blauwtongvirus rukt enorm snel op: "4 keer meer meldingen voor dode schapen"

Grote delen van de veeteeltsector krijgen het momenteel hard te verduren. Want het blauwtongvirus is aan een felle opmars bezig in de sector. Mensen kunnen er niet door besmet raken, maar voor herkauwers kan het virus dodelijk zijn. Vooral schapen zijn er op dit moment het slachtoffer van. Het vilbeluik Rendac in Denderleeuw kan niet volgen met de ophaling van de kadavers. In onze provincie zijn er tot nu toe al 16 uitbraken geteld.