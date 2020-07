Blauwalgen nu ook in Ninove

In de kinderopvang werd bij een kind een besmetting met Covid-19 vastgesteld. Specifiek gaat het om een besmetting in de bubbel van de locatie in Oordegem.Na overleg met de arts van Kind en Gezin heeft het gemeentebestuur uit overmacht en omwille van veiligheidsoverwegingen beslist de kinderopvang volledig te sluiten van 23 juli tot en met 31 juli.De kinderen en begeleidsters die tot de bubbel in Oordegem behoren, worden verplicht 14 dagen in thuisquarantaine geplaatst. Enkele kinderen uit de bubbel in Oordegem waren vandaag – geheel volgens de regelgeving – aanwezig in Wanzele. Toen onze diensten op de hoogte werden gesteld van de besmetting, werden deze kindjes onmiddellijk opgehaald. Zij zullen getest worden.De kinderen en begeleiders uit Wanzele (die niet naar Oordegem zijn geweest) moeten niet in quarantaine. Verhoogde waakzaamheid is hier uiteraard aangewezen.De betrokken ouders werden telefonisch op de hoogte gebracht van de situatie.