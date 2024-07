Blauwalgen in Sint-Niklaas zijn nog niet weg, Vooruit: "Maak het domein tijdelijk gratis"

De blauwalgen blijven op meerdere plekken voor problemen zorgen. Zo kan er in provinciaal domein De Ster in Sint-Niklaas nog altijd niet gezwommen worden. Zo'n twee weken geleden zijn ook in het Sint-Niklase recreatiedomein blauwalgen aangetroffen in het zwemwater. Gisteren werd de waterkwaliteit opnieuw getest, maar die is nog altijd niet goed genoeg. Zwemmen blijft voorlopig verboden, tijdens de warme zomerdagen. Maar bezoekers moeten wel nog steeds de volle pot betalen. En dat vindt provincieraadslid van Vooruit Peter Hertog niet kunnen. Hij wil compensaties zien.