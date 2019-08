In de zwemvijver van het provinciaal recreatiedomein De Ster in Sint-Niklaas is er een zwemverbod. Er zitten blauwalgen in het water, bacteriën die een gezondheidsrisico voor zwemmers betekenen. De Ster is één van de laatste zwemvijvers in Vlaanderen die deze zomer met de giftige algen te kampen krijgt. Niet alleen zwemmen is tijdelijk onmogelijk op De Ster, ook alle andere recreatie op het water is verboden, zo mag je er niet roeien of waterfietsen. Volgende week zal de directie nieuwe testen laten uitvoeren om de waterkwaliteit te bepalen, maar het is voorlopig nog onduidelijk hoe lang het verbod van kracht zal zijn.