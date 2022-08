Wie de voorbije dagen al eens naar de Lokerse Feesten is geweest, die zal het gemerkt hebben. Het festival werkt met herbruikbare bekers. Da's op zich niets nieuws, want vorig jaar deed het festival dat ook al, tijdens de kleinschalige corona-editie. Toen was het een proefproject. Maar de organisatie heeft, in samenwerking met de stad Lokeren en met afvalintercommunale IDM, nu opnieuw gekozen voor die herbruikbare bekers. Het systeem werpt duidelijk z'n vruchten af. De Grote Kaai blijft, in tegenstelling tot het verleden, vrij proper. En ook de festivalganger zelf heeft er z'n weg in gevonden.