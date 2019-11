Het is vandaag weer Black Friday en wie wil kon stevige koopjes doen in tal winkels. Maar niet iedereen is opgezet met deze trend die de laatste jaren overgewaaid is uit Amerika. Heel wat kleine zelfstandigen nemen bewust niet deel aan Black Friday. Deze extra 'soldendag' is voor hen not done. Ook bij kinderkledingwinkel Anna Pops in Aalst gaven ze vandaag geen kortingen.