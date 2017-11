Bij een bijzonder zwaar ongeval richting Antwerpen ter hoogte van Melsele zijn een man van 51 jaar uit Gent en een meisje van 18 jaar uit Sint-Niklaas om het leven gekomen. Nog 2 andere personen raakten gewond. Rond half acht reed een Nederlandse vrachtwagen in op de stilstaande file. Een personenwagen werd daardoor geplet tussen 2 vrachtwagens. De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse. Die probeerden beide inzittenden van de compleet verwoeste auto nog te reanimeren, maar er kon geen hulp meer baten. In totaal raakten 4 vrachtwagens en 2 personenwagens bij het ongeval betrokken. De snelweg richting Antwerpen was urenlang volledig versperd. Een verkeersdeskundige van het parket onderzoekt de omstandigheden van het ongeval. Het rijbewijs van de Nederlandse vrachtwagenchauffeur, die op de file is ingereden, is voor 15 dagen ingetrokken.