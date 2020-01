Black Eyed Peas komen naar de Lokerse Feesten

We eindigen met een vleugje Street art, of kunst in de straat. Een werk dat u kan bewonderen in Sint-Niklaas, op de hoek van het Hendrik Heymanplein met de Monseigneur Stillemansstraat, heeft nu een plaats gekregen in de top 20 van beste street art-werken van Belgische kunstenaars wereldwijd, gemaakt in 2019. Tenminste toch volgens de volgers van het Antwerpse kunstenaarscollectief Street Art Antwerp. In september vorig jaar voltooide kunstenaar Dzia de metershoge muurschildering van een slechtvalk, met een kleurrijk art deco-motief. Andere werken van deze Antwerpse street artist zijn onder meer te zien in Spanje en Noorwegen, en in China.