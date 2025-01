BKZ-hogesnelheidstrein van Marc Van de Vijver is vertrokken: "Het wordt hard werken, maar ik ben er klaar voor"

In het gemeentehuis van Beveren is deze avond de nieuwe fusiegemeente Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht geboren. Burgemeester Marc Van de Vijver neemt op het einde van de installatievergadering nog even het woord. Daarbij roept hij alle 87.478 inwoners op om samen vooruit te kijken. Of je nu voor of tegen de fusie was. Want er ligt nog heel wat werk op de plank. Morgen een volledig verslag in het TV Oost Nieuws.