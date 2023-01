Wie dit weekend in elk geval niet in actie komt in Lokeren, is Xaydée Van Sinaey. De veldrijdster uit Schendelbeke, die tot de favorieten behoorde bij de junioren, moet passen voor het Belgisch kampioenschap wegens ziekte. Van Sinaey was gisteren ook niet aanwezig op de parcoursverkenning, en nu is dus duidelijk waarom. Ze zal haar Belgische kampioenentrui dus niet kunnen verdedigen.