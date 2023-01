Het is hem gelukt! Michael Vanthourenhout is Belgisch kampioen veldrijden geworden in Lokeren. De witte van Wetteren was de sterkste na een superspannend titanenduel met zijn ex-ploegmaat Laurens Sweeck. Pas in de laatste meters viel de beslissing. Het is de eerste driekleur voor Vanthourenhout bij de profs. Maar na zijn Europese triomf wel al zijn tweede trui van dit seizoen.