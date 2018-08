In Lokeren wordt er deze dagen niet alleen hard gefeest er wordt ook pittig gesport. Zaterdag werd in het centrum van de stad het Belgisch Kampioenschap 10 straatlopen over 10 kilometer beslecht. Het was al het derde jaar op rij dat die wedstrijd in Lokeren plaatsvond. Start en aankomst van de race lagen zoals altijd op de piste van atletiekvereniging AVLO.