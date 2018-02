Björn Rzoska: "Gevaarlijke kruispunten veel sneller aanpakken"

Was het ongeval nu een zogenoemd dodehoekongeval of niet. Gisteren verklaarde het parket al dat de chauffeur het meisje had kunnen en ook had moéten zien. Dat bleek toch uit de eerste vaststellingen van de verkeersdeskundige. Feit is wel dat de vrachtwagen met dodehoekspiegels was uitgerust. In de huidige rijopleidingen krijgen de leerlingen ook aangeleerd hoe ze die optimaal moeten benutten.