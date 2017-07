BIVV vraagt vernietiging van alle Bobette-sleutelhangers

Volgende week maandag beginnen de werken op de E17. Drie stukken snelweg tussen Waasmunster en Destelbergen, in de richting van Gent, zullen aangepakt worden. Over een totale afstand van 10 kilometer krijgt de rechterrijstrook een nieuw laagje asfalt. Er zal in drie fases gewerkt worden. Volgende week beginnen ze in Waasmunster. Het verkeer zal overdag over twee rijstroken moeten. 'S nachts zelfs maar over één. De op- en afritten in Lokeren gaan dicht. Eind juli beginnen ze dan te werken tussen Lokeren en Beervelde. En als laatste wordt het traject tussen Beervelde en Destelbergen aangepakt. Opgelet: tijdens de werken mag je maar 70 kilometer per uur rijden.