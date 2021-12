Bitterzoete release van 'Bittersweet sixteen', regiedebuut van Anna Verheyen zal maar enkele dagen in de cinema te zien zijn

Aan het begin van onze uitzending vroegen we ons af of het carnaval in Aalst zal doorgaan of niet? Dat wordt moeilijk. Maar in Dendermonde is het geloof wel nog groot in de Ros Beiaardommegang. Dat is voor 29 mei. Toch als het van de kinderen van de pijnders van het Ros afhangt, de dragers van het paard. Zij bezorgden onze redactie een filmpje waarbij ze 's nachts ontsnappen uit hun huizen op zoek naar het Ros. Ze komen aan op het Heldenplein en trekken dan naar de Hollandse Kazerne, waar het Ros al twee jaar langer dan voorzien aan het wachten is om buiten te komen. En daar hadden ze deze wens voor de inwoners van Dendermonde.