Bisschop van Gent vraagt met aanplanting kerselaar eerbied voor de schepping

In de Hedwigepolder wordt een grootschalig archeologisch onderzoek uitgevoerd. Tegen de ontpoldering is jarenlang gestreden, maar de graafwerken zijn dit jaar dan toch gestart. Zoals u weet wordt die polder binnen afzienbare tijd onder water gezet. Maar vooraleer dat gebeurt, mogen archeologen er nog aan de slag gaan. En de verwachtingen zijn hoog. De Hedwigepolder ligt in Zeeuws-Vlaanderen, net over de grens met de Beverse deelgemeente Doel. Het is een vrij jonge polder. Het historisch materiaal dat er ligt is goed bewaard gebleven omdat er zoveel slib is.