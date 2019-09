Bisschop Luc Van Looy: "We moeten vluchtelingen als mens beschouwen en helpen"

Studeren in eigen streek is opnieuw populair. Dat horen we toch bij de Odisee Hogeschool, met campussen in Aalst en in Sint-Niklaas. Het aantal inschrijvingen is in Aalst al bijna met 16 procent gestegen, in Sint-Niklaas voorlopig al met 6 procent. Ook bij de HOGENT, campus Aalst, verlopen de inschrijvingen vlot. Onderwijs blijkt opnieuw een populaire richting, mogelijk ingegeven door het lerarentekort.