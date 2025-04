"Er kan niet gezwegen worden over genocide en oorlogsmisdaden in het land van Jezus." Dat heeft de Gentse bisschop Lode Van Hecke deze ochtend gezegd tijdens de paasviering, in de Sint-Baafskathedraal. Op Paaszondag was de bisschop kritisch over de hermilitarisering van Europa, maar tegelijkertijd gaf hij ook een boodschap van hoop.