Binnen enkele dagen gaan we een heilig jaar in. De katholieke kerk houdt elke 25 jaar zo'n heilig jaar of jubeljaar. Op vraag van paus Franciscus openen de bisdommen ook lokaal het jubeljaar. En dat heeft de bisschop van Gent, Lode Van Hecke, vanmorgen gedaan. Met een plechtige eucharistieviering in én rond de Sint-Baafskathedraal.