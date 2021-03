Binnenkort trager op Beverse landelijke wegen

Een zwaar ongeval met meerdere voertuigen heeft het verkeer op de E17 deze namiddag helemaal in het honderd doen lopen, mogelijk met gevolgen tot een stuk in de avond. Iets na 15u merkte een Roemeense trucker de file in de richting van Antwerpen te laat op. De chauffeur week nog uit, maar ramde zo een auto, een bestelwagen en een andere vrachtwagen. Daarna reed hij in een diepe gracht naast de E17. Als bij wonder raakte de Roemeen enkel lichtgewond. De ravage was wel enorm. Alle verkeer moest een tijd lang over één rijstrook en dat zorgde voor bijzonder lange files. Ook in de richting van Gent was er een kijkfile. De oprit Haasdonk moest worden afgesloten.