Binnenkort op restaurant in Dendermondse watertoren?

In Dendermonde ziet het ernaar uit dat er een café of restaurant in de watertoren langs de Leopoldlaan zal worden ondergebracht. Dat heeft de stad beslist. De toren is al lang buiten gebruik, maar sinds 2003 wel een beschermd monument. De Vlaamse overheid kende in 2020 een premie van meer dan 1 miljoen euro toe om het gebouw te restaureren. Dat was nodig, want netten beschermen de buurt nu tegen vallende brokstukken. Waternetbeheerder Farys liet de verschillende mogelijkheden onderzoeken. Samen met de stad is beslist om de ruwbouw te renoveren en in te richten voor een economische activiteit. Concreet kan de watertoren na restauratie uitgebaat worden als een horecazaak.