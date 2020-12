Binnenkort duidelijkheid over toekomst De Kleine Dender in Ninove

De Ros Beiaardommegang in Dendermonde wordt uitgesteld naar zondag 29 mei 2022. Dat heeft het organiserende Ros Beiaardcomité vandaag beslist na een grondige evaluatie van de huidige coronasituatie. De Ommegang zou normaal gezien dit jaar hebben plaatsgevonden in mei. Maar corona strooide roet in het eten. De organisatie besliste om het massa-evenement uit te stellen naar 30 mei 2021, in de veronderstelling dat corona tegen dan overwonnen zou zijn. Maar dat is op dit moment nog niet helemaal zeker. Want de pandemie woekert nog volop, en ondanks dat er vaccins onderweg zijn wil het Ros Beiaardcomité geen risico's nemen. "De gevolgen beheersen ons dagelijks leven. Vele socioculturele evenementen die voor volgend jaar gepland stonden, werden al afgelast. Een Ros Beiaardommegang moet georganiseerd kunnen worden in al zijn glorie: verschillende generaties moeten onbezorgd kunnen feesten wanneer ‘hun’ Peirt door de straten trekt." De Ommegang vraagt ook veel voorbereidingen. En die kunnen op dit moment nog niet beginnen. "Op dit moment zouden repetities moeten starten, maar dat is niet mogelijk, zeker niet voor grotere groepen zoals de pijnders, de Ros Beiaardharmonie of de dans- en toneelverenigingen. Er is ook geen enkel perspectief vanuit de overheid dat er opnieuw grote evenementen mogelijk zijn in het voorjaar van 2021.In de voorbije maanden was 400 personen buiten het strikte maximum. Zelfs indien de situatie voor buitenevenementen voldoende versoepelt, zijn er heel wat belangrijke indoor aspecten verbonden aan de Ros Beiaardommegang. Zo’n 2.000 figuranten moeten zich omkleden in schoollokalen, er zijn de talrijke horeca-arrangementen, er is het collectief vervoer in bussen en treinen, enzovoort. Tot slot, dient er ook rekening gehouden te worden met de internationale context", aldus het bestuur.