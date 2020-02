Bijzonder politiereglement voor Ros Beiaard: ajuinen niet toegelaten

Het aantal winkeldiefstallen in Geraardsbergen was nog nooit zo laag. Dat blijkt uit de criminaliteitscijfers van vorig jaar van de Federale Politie. In 2018 noteerde de politie 52 diefstallen uit winkels in Geraardsbergen, vorig jaar waren dat er 39. Dat is een daling met 25 procent. Die daling is, volgens burgemeester De Padt, voor een groot deel te danken is aan de goede werking van het BIN-Z. Dat is het buurtinformatienetwerk voor zelfstandigen. Het BIN-Z bestaat ondertussen 6 jaar en telt 130 leden onder de handelszaken. Het voornaamste doel is om zo snel mogelijk informatie met elkaar uit te wisselen.