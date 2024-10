Bijna meer gemeenteraadskandidaten dan kramen op de donderdagse markt in Sint-Niklaas

Elke politieke partij die opkomt in de ballonstad, was vertegenwoordigd op de markt. Er waren strikte regels waar wel en waar geen flyers mochten uitgedeeld worden. Dat om ervoor te zorgen dat er geen hinder is voor de marktgangers. Maar de wekelijkse markt blijft één van de favoriete plekken om campagne te voeren voor de lokale politici. Vandaag was duidelijk nog eens dé uitgelezen kans om de laatste kiezers te overtuigen, want zondag is het zover.