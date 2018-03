Bijna honderd bands schreven in voor Statiewedstrijd in Sint-Niklaas

In Gijzegem,bij Aalst, is een auto vanmorgen in brand gevlogen in de Vereeckenstraat. Een echtpaar uit Hofstade was na het tanken met de auto in panne gevallen.Iemand van de pechdienst kon de wagen weer starten, maar wat later viel de auto opnieuw stil en vloog hij plots ook in brand. De man en zijn vrouw konden het voertuig nog net op tijd verlaten maar hun auto ging volledig in vlammen op. Een vrouw van 80 uit de buurt had ook schrik dat het vuur zou overslagen op haar huis, maar dat heeft de brandweer gelukkig wel kunnen voorkomen.