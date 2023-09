Bijna geen lessen Frans meer in beroepsrichtingen van Sint-Carolus in Sint-Niklaas: "Lerarentekort dwingt ons helaas"

In Temse is er dit weekend wat heisa ontstaan nadat een vader van een kind uit het vijfde leerjaar de samenstelling van de klas op sociale media zette. De vader beweert namelijk dat alle kinderen van allochtone origine bewust bij elkaar zijn gezet in de A-klas. En de kinderen van autochtone afkomst in de B-klas. De school geeft toe dat er in het ene klasje alleen maar kinderen van allochtone afkomst zitten, maar dat is louter toeval. Ze betreuren dan ook de reactie van de vader. De klassen zijn samengesteld volgens vriendjes en vriendinnetjes van de kinderen. Gelijkwaardig qua niveau en rekeninghoudend met de zorgnoden van alle kinderen. De school staat recht in haar schoenen en gaat de klas dan ook niet herverdelen.