Bijna de helft van bewoners van het Zilverpand in Dendermonde is al vertrokken

In de Dokter Van Raemdonckstraat in Sint-Niklaas heeft woensdag in de late namiddag een brand gewoed. Het vuur werd omstreeks 17u opgemerkt. Even voordien was de eigenaar, die de woning momenteel renoveert, bezig geweest met het afbranden van verf op de dakgoot. De dakgoot vatte daardoor echter vuur, en door de droogte sloeg het vuur snel over op het dakgebinte. Bij aankomst van de opgeroepen brandweer hadden de vlammen zich al gretig verspreid en zat het vuur al tot in de nok van het dak. De brandweer had dan ook heel wat breekwerk om de laatste smeulende vuurresten te doven. De woning liep zware rook- en waterschade op en werd daardoor tijdelijk onbewoonbaar verklaard. Een naastgelegen woning liep lichte rookschade op. Er raakte niemand gewond.