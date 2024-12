Bijna alle kerstbomen weg bij handelaar uit Erpe-Mere: "Verkoop met 10% gestegen"

U heeft er hoogstwaarschijnlijk nog ééntje staan in uw living, én de kans is groot dat het een echte is. Want de verkoop van echte kerstbomen is ook dit jaar gestegen, dat ondervindt een verkoper van kerstbomen uit Erpe-Mere. Zo'n 1.000 bomen vertrokken daar richting de huiskamers. Dat is zo'n 10 procent meer dan vorig jaar.