Bijna alle gemeenten behouden vertrouwde centra voor nieuwe vaccinatiecampagne

Ook in het Waasland zijn intussen knopen doorgehakt. Daar kan u terecht in Beveren, Sint-Niklaas en Lokeren voor een herfstbooster. In Lokeren wordt er geprikt in het oude belastingskantoor en in Beveren zal het oud-gemeentehuis opnieuw dienstdoen als vaccinatiecentrum. Waar het nieuwe vaccinatiecentrum in Sint-Niklaas zou komen, was even onduidelijk. Maar er is nu beslist om het Bau-huis opnieuw te gebruiken, Daar kunnen ook de inwoners van Stekene en Sint-Gillis-Waas hun booster halen.