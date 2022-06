Bijna 700 rijbewijzen ingetrokken na gsm'en achter het stuur, ook in het najaar komt er nog een actie

Op het kruispunt aan de Wilgenstraat en de Expresweg in Haaltert zijn woensdagnamiddag een auto en een lichte bestelwagen hard tegen elkaar aangereden. Door de klap belandde de bestelwagen in de graskant. Twee mensen raakten gewond. De auto wou vanuit de Wilgenstraat de expresweg richting Ninove oprijden, maar schatte de afstand met het andere voertuig, dat al op de N45 reed, verkeerd in. Beide auto's reden aan hoge snelheid op elkaar in. De bestelwagen belandde in een voortuin, de auto draaide rond zijn as en kwam in tegenovergestelde richting op de weg terecht. De brandweer van Aalst kwam ter plaatse om de weg opnieuw vrij te maken voor het verkeer.