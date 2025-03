Bijna 3.500 Oost-Vlaamse kinderen en jongeren krijgen steun van jeugdhulporganisaties

Bijna 3.500 kinderen en jongeren krijgen ondersteuning van een jeugdhulporganisatie in onze provincie. Dat blijkt uit de meest recente gegevens van het Agentschap Opgroeien. In Oost-Vlaanderen is dat aantal sinds 2021 licht gedaald, in de rest van Vlaanderen is het dan weer toegenomen. Enkele jeugdhulpvoorzieningen hebben deze woensdag omgedoopt tot de Dag van de Jeugdzorg. Ze roepen dan iedereen in Vlaanderen op om 'hete bliksem' te maken. Dat is een gerecht dat ook in leefgroepen binnen de jeugdhulp vaak op tafel komt.