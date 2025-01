Bijna 1,5 miljoen euro voor projecten die Denderbekken moeten beschermen tegen wateroverlast

Het Departement Omgeving van de Vlaamse overheid trekt bijna anderhalf miljoen euro uit om op korte termijn de Dendervallei te beschermen tegen overstromingen. Het geld gaat naar lokale projecten in onder meer Buggenhout, Geraardsbergen en Ninove. Ninove werkt aan het project ‘Denderterrassen’, waarbij in een eerste stap het opgehoogde perceel aan het Administratief Centrum zal worden afgegraven, zodat er meer ruimte is voor water tijdens piekdebieten op de Dender. De stad Geraardsbergen koopt de oude CM-gebouwen aan de Zakkaai. Die zullen deels gesloopt en herontwikkeld worden, waardoor er open ruimte vrijkomt voor waterbeheer. En de gemeente Buggenhout wil een zogenaamd sponsbos aanleggen, om de afvoer van hemelwater richting Vondelbeek te vertragen. De projecten vormen een van de vele bouwstenen van het Strategische Plan Dendervallei, en moeten klaar zijn tegen eind 2029.