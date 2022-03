Nieuws Bij Eendracht Houtem zijn ze aan een ramp ontsnapt, dat bewijzen deze beelden

Iedereen die voetbalclub Eendracht Houtem een warm hart toedraagt is nog altijd zwaar onder de indruk van de ontploffing. Gisteren ontplofte er een gasfles in de kantine. Op dat moment was er net een eetfestijn aan de gang en zaten er zo'n 60 mensen te eten. Bij de ontploffing vielen er 3 zwaargewonden. Er brak meteen een zware brand uit. De schade is enorm. Dat bewijzen deze beelden die onze journalist kon maken aan de binnenkant. Reacties en getuigenissen: vanavond in het TV Oost Nieuws van 18u30.