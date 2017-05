Economie Bierbrouwer uit Beveren vraagt Koning Filip om meer ambachtelijk bier te schenken

Een bierbrouwer uit Beveren heeft aan koning Filip gevraagd meer ambachtelijk bier van eigen bodem te schenken op recepties in het paleis. Hij heeft de vorst een brief geschreven. De Belgische biercultuur is sinds kort Unesco Werelderfgoed en daar mogen we trots op zijn, vindt de brouwer. En als we allemaal samen meer bier gaan serveren, geven we beginnende brouwers ook nog een duwtje in de rug. Want dat hebben ze vaak nodig.