In Hamme is vrijdagavond de nieuwe show van Cabaret Magiq in première gegaan. Cabaret Magiq spiegelt zich aan de Parijse glitter en glamour van de Moulin Rouge. Drie jaar geleden openden twee Hammenaars de zaak, om er het eerste echte cabaret van Vlaanderen te maken. Het concept werkt want het aantal opvoeringen per show is sinds de opstart al verviervoudigd.