In Sint-Niklaas en in Aalst blijft het dus nog beperkt voorlopig. Maar alle dagen komen er toch nog annulaties bij. Zo zal er ook dit jaar geen Driekoningenfeest zijn in Haaltert. Dat is vandaag beslist door de feestraad Atom en door de burgemeester. De besmettingen in de regio gaan de verkeerde kant uit en ze vinden het in Haaltert geen goed idee om zo'n groot evenement te laten plaatsvinden. De organisatoren willen ook niet dat de groepen verloren tijd en moeite steken in het feest. Het is beter om het nu al af te gelasten, zo is er duidelijkheid. Driekoningen is een echt begrip in Denderhoutem. Het is hét evenement van het jaar, waar heel veel inwoners aan deelnemen. Ook vorig jaar kon het feest niet doorgaan.