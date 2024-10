Bib van basisschool Heiende in Lokeren krijgt er 700 strips bij

En dan duiken we de boeken in. Of zeg maar strips. 'Urbanus'- en 'De Familie Super'tekenaar Willy Linthout en schrijfster Ann Smet schenken meer dan 700 strips aan basisschool Heiende in Lokeren. Er wordt te weinig gelezen door de allerkleinsten én strips worden zwaar onderschat binnen het leesproces. Door in te zetten op een leesbib, extra boeken en strips, wil de school lezen dan ook aantrekkelijker maken voor de leerlingen. En dat lijkt aardig te lukken.