Nieuws Bib Sint-Gillis-Waas krijgt inbrekers over de vloer

In Sint-Gillis-Waas zijn dieven aan de haal gegaan met de inhoud van de kluis van de bibliotheek. In de kluis zat onder meer geld dat ingezameld was voor een goed doel. Dat maakt de inbraak extra pijnlijk. Het is al de derde keer in vijf jaar tijd dat er ingebroken wordt in de bib.