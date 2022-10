Bezwaren tegen plan om 226 woningen te bouwen in binnengebied Sint-Niklaas

Nog in Beveren wordt het park rond kasteel Cortewalle over enkele jaren en pak groter. De gemeente krijgt namelijk een aantal akkers en weiden in handen die vlak naast het park liggen. Ze heeft daarvoor grond geruild met een landbouwer. Het gaat om gronden tussen Cortewalle en de Gentstraat, waar nu een trage weg doorheen loopt. De percelen van in totaal zes hectare, of negen voetbalvelden, waren in privéhanden. Maar omdat het gebied ingekleurd staat als parkgebied, zijn de landbouwactiviteiten er sterk aan banden gelegd. De gemeente stelde daarom aan de boer voor om die grond te ruilen voor tien hectare grond in de voormalige tuinbouwzone Melsele, waar géén beperkingen zijn. Voor de extra vier hectare moet de landbouwer wel nog een half miljoen euro betalen, die hij in schijven mag aflossen. Het nieuwe parkgebied zal worden beplant en er komt ook een bufferzone voor regenwater.