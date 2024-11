Bezwaar bij Raad voor Verkiezingsbetwistingen tegen verloop van gemeenteraadsverkiezingen in Geraardsbergen

Stephan Bourlau, de lijsttrekker van de partij 'Het alternatief' in Geraardsbergen heeft een klacht ingediend bij de raad voor verkiezingsbetwistingen. Volgens hem is er gesjoemeld bij het tellen, zijn er blauwe in plaats van rode potloden gebruikt en waren sommige zakken met stemformulieren niet verzegeld. De klacht is ontvankelijk verklaard door de raad. Die heeft nu 35 dagen de tijd om alles te onderzoeken. Als dat onderzoek niet klaar is voor 6 december, dan kan de installatievergadering en eedaflegging van het nieuwe bestuur niet doorgaan. Het oude bestuur blijft dan zetelen tot er een uitspraak is. Als blijkt dat er fouten zijn gemaakt tijdens het stemmen, dan kan dat tot een hertelling leiden of zelfs tot nieuwe verkiezingen. De partij 'Het alternatief' is de kleinste in Geraardsbergen en haalde 0 zetels. Huidig burgemeester Ann Panis betreurt de klacht en zegt dat alles volgens het boekje is verlopen.