Bezorgdheid over veiligheid op weg naar school na zwaar verkeersongeval in Denderleeuw

Spoorwegnetbeheerder Infrabel is akkoord gegaan met het tijdelijk heropenstellen van de spooroverweg aan het station in Melsele. De gemeente Beveren was hierover in overleg getreden, nadat begin vorige week nog maar eens was gebleken dat de omleiding, via een nieuw aangelegde parallelweg naar de volgende spooroverweg, niet voldeed. Een vrachtwagen had er de signalisatie kapot gereden, omdat de bocht er te kort is. Daarom wordt de spooroverweg aan de Spoorweglaan voorlopig opnieuw geopend, in afwachting van een nieuwe brug en tunnel over de spoorlijn daar, in 2026.