Een horeca-uitbater in Lokeren is woensdagavond op de bon gezet omdat er een vrouw een koffie zat te drinken op zijn terras. Dat mag niet volgens de coronamaatregelen. Maar de vrouw is invalide en ze had gevraagd of ze even mocht gaan zitten. De politie leek daar echter geen oren naar te hebben en gaf de uitbater een boete van 750 euro. In de stad is daar nu heel wat onbegrip rond ontstaan. Ook Horecacel Unizo Oost-Vlaanderen roept politiediensten op om in sommige gevallen toch iets meer empathie te tonen.