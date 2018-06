Een Bijbel in het Aramees, dat is het nieuwe pronkstuk van Utopia. Het bibliotheek- en academiegebouw van de stad Aalst gaat open op 21 juni. Eén van de paradepaardjes wordt een grote boekenkast. Het stadsbestuur riep alle Aalstenaars op om elk één speciaal boek te schenken. En enkele Syrische christenen die in Aalst wonen, overhandigden dus vandaag een Bijbel in het Aramees. Aramees is de oorspronkelijke taal van Syrië en ook de taal die Jezus sprak. In Aalst en de onmiddellijke omgeving wonen zo'n 100 Syrische christenen.